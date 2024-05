Father’s Day 2024: Your Guide For Modern & Meaningful Gifts

Father’s Day is on the way (June 16) and we did the groundwork for you when finding the best Father’s Day gifts out there.

Below, discover our top gifting picks for Father’s Day this year.

Under $100

Moleskine, Classic notebook, $25

Guess, Truckee denim shirt, $98

Moroccanoil, Hydrating shampoo and conditioner bundle, $52

Casamigos, Blanco tequila, $63

Siegelman Stable, Dad hat, $76

Jennifer Fisher, salt trio, $30

Cariuma, Vallely Pro sneakers, $89

Anti Social Social Club, UFC self-titled T-shirt, $99

The Shop, Face Routine pack, $40

St. Johns, Bay Rum cologne, $60

Coach, card case, $95

Jaxon Lane, Bro mask (4 pack), $28

Tommy Hilfiger, flag logo quarter-zip sweater, $99

Jack Black, beard grooming kit, $36

Under $250

Banana Republic, cashmere linen crewneck sweater, $150

Steve Madden, Highline suede boots, $100

Tom Ford, Oud Minérale eau de parfum, $155

Miansai, Virgil Agate necklace, $155

LØCI, Origin sneakers, $150

CHIMI, 04 Black sunglasses, $165

Yves Saint Laurent, Y Elixir cologne, $180

Bugatchi, rib stitch Johnny sweater, $179

Giles & Brother, Original railroad spike cuff, $140

Ron Dorff, Dad cotton sweatshirt, $180

Ray-Ban, Wayfarer Reverse sunglasses, $203

Long Wharf Supply Co., Madaket SeaWell hoodie, $158

Veja, Emeraude Sahara sneakers, $180

Granado, Imperial eau de parfum, $135

34 Heritage, linen chambray shirt, $168

Katama Swim, Derek crewneck, $145

Kurt Geiger, Laney sneakers, $150

Under $500

Lagos, Double link chain bracelet, $260

Luis Morais, gold and malachite bracelet, $300

Fossil, Lennox messenger bag, $350

Áwet New York, Bethelhem jacket, $450

Mallet London x Reebok, Classic sneakers, $285

Ex Nihilo, Citizen X cologne, $355

Eton, signature twill shirt, $270

Mulberry, 8 card wallet, $295

SuitSupply, field jacket, $349

Allen Edmonds, Randolph penny loafers, $425

Parfums de Marly, Althair eau de parfum, $365



Slowear, Zanone crewneck sweater, $495

Victorinox, Airox Advanced frequent flyer carry-on suitcase, $425

Ace Marks, Travel sneakers, $235

Under $1,000

Hive & Colony, Blue Checker wool blazer, $825

Manolo Blahnik, Perry suede penny loafers, $895

John Hardy, Double Wrap bracelet, $650

Cartier, Première de Cartier sunglasses, $945

John Varvatos, Reede racer jacket, $898

Under $10,000

Montblanc, Sartorial large document case, $1,895

Messika, Move titanium cord bracelet, $2,370

Gucci, Horsebit loafers, $1,090

Burberry, long Kensington trench coat, $2,590

Omega, Constellation Globemaster watch, $7,900

Celine Homme, leather jacket, $5,200

Gianvito Rossi, Chester boots, $1,195

Jacquie Aiche, graduated rectangle link bracelet, $3,630

MCM, Ottomar weekender bag, $1,190

